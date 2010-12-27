Директор строительной компании "Норманн" получил 7 уголовных дел от недовольных дольщиков

Борис Бросалин стал фигурантом семи новых уголовных дел из-за проблем с застройкой.

В отношении директора строительной компании “Норманн” Бориса Бросалина возбудили семь уголовных дел. Мужчину обвиняют в неуплате кредитной задолженности, а также неисполнении решения суда. С петербуржца требуют вернуть 9 миллионов рублей. Об этом сообщают представители пресс-службы судебных приставов по региону. Кроме этих семи дел, в отношении “Норманн” подано еще несколько исковых заявлений на сумму компенсации в 130 миллионов рублей.

Напомним, что ранее в Выборгском районном суде признали вину Бросалина в нарушении обязательств перед дольщиками. Строительная фирма не успела вовремя сдать жилье. Согласно закону застройщик должен был выплатить гражданам средства за нанесение морального вреда и штраф в размере 9 миллионов рублей. Квартиры не получили владельцы из нескольких жилых комплексов, в частности “Десяткино”.

Ответчик уклонился от выплат. Кроме этого, он сменил банковские реквизиты по дебиторской задолженности.