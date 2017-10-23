Пара занялась сексом посреди танцующих в ночном клубе Нижнего Новгорода

В сети появилось видео из ночного клуба Нижнего Новгорода.

Социальные сети облетел видеозапись, сделанная в одном из ночных клубов Нижнего Новгорода в минувшие выходные.

На опубликованных кадрах страстная парочка занялась сексом посреди танцующих. Кто-то продолжил танцевать, а кто-то начал снимать происходящее на видео. В какой-то момент ди-джей включил песню группы "Нирваны", название которой переводится как "Изнасилуй меня". Молодые люди закончили действие под восторженные аплодисменты окружающих.

В социальных сетях общественность возмущена аморальным поведением молодой пары. А также негодуют по поводу бездействия охраны ночного клуба. Жители города требуют провести проверку по данному факту.

Видео: YouTube/￼Андрей Болконский