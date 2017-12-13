Сегодня во взорванный дом на Репищевой вернутся жильцы

В Приморском районе во взорванный дом на Репищевой вернутся первые жильцы.

В пострадавший от взрыва баллона с газом дом на Репищевой возвращаются жители. Разрешение на въезд дала администрация Приморского района. Здание проверили на безопасность. Также служб наладили коммуникации.

Квартиры на третьем этаже все еще не восстановлены. Пострадавшим придется какое-то время отказаться от проживания в доме под номером 10. Напомним, что чиновники выплатят компенсацию жертвам несчастного случая. В настоящее время работы в помещениях третьего этажа продолжаются, настраиваются лифты. Через несколько дней рабочие начнут трудиться над заменой фасада.

Лифты стали основной проблемой для сотрудников ремонта. Конструкции для перемещения людей созданы в Китае. На отечественном рынке замены поврежденным элементам нет. детали придется заказывать у страны-производителя. Соответствующий запрос уже направлен за границу.

Отметим, что полностью вернуть дому первозданный вид удастся только к апрелю 2018 года.

