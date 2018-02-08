Сегодня состоялось торжественное открытие спортивного комплекса "М-1 Арена"

8 февраля в стенах спортивно-развлекательного комплекса "М-1 Арена" состоялась торжественная церемония открытия.

Сегодня состоялась торжественная церемония открытия спортивно-разлвекательного комплекса "М-1 Арена" по адресу Приморский проспект, 80 к.1.

Посетителей праздничного вечера ждала церемония взвешивания бойцов турнира M-1 Challenge 87, поединки которого состоятся на центральной площадке комплекса на следующий день, а после праздничный концерт с участием звёзд российской эстрады.

Завтра в стенах "М-1 Арена" состоится главный поединок между Микаэлем Силандером (Финляндия) и Арманом Ашимовым (Казахстан). Они будут бороться за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе.

Справка:

M - 1 Challenge 87 - международный турнир по смешанным единоборствам. Миссия М-1 Global - проведение турниров по смешанным единоборствам с целью популяризации ММА как вида спорта.

Фото: Piter.TV; сайт "М-1 Арена"