Сегодня пройдет прямая линия с главой Петербурга

Онлайн-трансляция стартует в 16:00.

Сегодня, 28 января, пройдет прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Горожане смогут задать вопросы главе Северной столицы через личное сообщение на его странице в соцсети "ВКонтакте" и по телефону: 246-79-49. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Онлайн-трансляция стартует в 16:00. Посмотреть прямую линию можно на странице градоначальника в социальной сети "ВКонтакте". Также ее можно увидеть по телевизору на канале "Санкт-Петербург".

Тема прямой линии пока не названа. Но в пресс-службе администрации города отметили, что внимание уделят той сфере, по которой у горожан возникает больше всего вопросов.

Градоначальник добавил, что прямые линии будет проводить губернатор и члены городского правительства.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге бывший автозавод станет образовательным полигоном.

Фото: ВКонтакте / скриншот со страницы Александра Беглова