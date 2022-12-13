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Сегодня пройдет прямая линия с главой Петербурга
Сегодня, 10:54
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Сегодня пройдет прямая линия с главой Петербурга

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Онлайн-трансляция стартует в 16:00.

Сегодня, 28 января, пройдет прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Горожане смогут задать вопросы главе Северной столицы через личное сообщение на его странице в соцсети "ВКонтакте" и по телефону: 246-79-49. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Онлайн-трансляция стартует в 16:00. Посмотреть прямую линию можно на  странице градоначальника в социальной сети "ВКонтакте". Также ее можно увидеть по телевизору на канале "Санкт-Петербург".

Тема прямой линии пока не названа. Но в пресс-службе администрации города отметили, что внимание уделят той сфере, по которой у горожан возникает больше всего вопросов. 

Градоначальник добавил, что прямые линии будет проводить губернатор и члены городского правительства.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге бывший автозавод станет образовательным полигоном.

Фото: ВКонтакте / скриншот со страницы Александра Беглова

Теги: вопросы беглову, правительство петербурга, прямая линия с губернатором, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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