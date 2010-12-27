В ночь на 2 апреля разведут Биржевой мост

С 10 апреля начинается навигация по Неве.

В ночь со 2 на 3 апреля на несколько часов для автомобилистов не будет доступен Биржевой мост. Как сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города, мост разведу с целях профилактических работ.

Биржевой мост разведут с 02:00 до 04:55 также для того, чтобы проверить готовность разводных пролетов к навигации. В КРТИ напоминают, что навигация по Неве и Малой Неве начнется с 10 апреля 2018 года. В рукавах Невы с 20 апреля.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Дворцовом мосту собралась пробка из-за начала сезона ремонтных работ.