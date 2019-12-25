Британскому актеру Хью Гранту сегодня исполняется 60 лет

Хью Гранту, известному по картинам "Четыре свадьбы и одни похороны", "Дневник Бриджит Джонс" и "Джентльмены", 9 сентября исполнилось 60 лет. В фильмах артист часто перевоплощался в распутников и негодяев. По иронии судьбы, Хью Грант не отличался высокими моральными принципами и в реальности. Только после 50 он завязал с романами на одну ночь, стал папой и пришел к роли мужа.

Детство и юность Хью Гранта

Будущий актер родился в Лондоне 9 сентября 1960 года. Его отец служил в британской армии, а потом переквалифицировался в бизнесмена. Мать более 30 лет работала преподавателем латыни, французского и музыки в государственных школах Лондона.

Хью Грант рос симпатичным мальчишкой, что его самого очень огорчало, он считал, что выглядит не очень мужественно. Уверенности в себе подростку придали шрамы, которые появились на его лице после травмы, полученной во время спортивной игры. И даже когда раны зажили, мальчик самостоятельно травмировал себе лицо папиной бритвой и не упускал шанса ввязаться в очередную драку.

По окончании школы Хью Грант поступил в колледж Оксфордского университета – юноша планировал стать искусствоведом. Стать актером кино он тогда не планировал.

Фильмы с Хью Грантом

Впервые на экраны он попал благодаря своему сокурснику и другу Майклу Хоффману, который предложил снять фильм. Картина под названием "Привилегированный", премьера которой прошла в Лондоне в 1982 году, стала дебютной для товарищей. После этого Грантом стали интересоваться агенты шоу-бизнеса.

После этого он сыграл студента в фильме Джеймса Айвори "Морис", лорда Джеймса в картине жанра ужасов "Логово белого червя" и лорда Байрона в киноленте испанского производства "Грести по ветру". За работу в "Морисе" Хью Гранту в 1987 году вручили премию Венецианского кинофестиваля как лучшему актёру.

Прорывом в актерской карьере Хью Гранта стала картина "Четыре свадьбы и одни похороны", которую зрители увидели в 1994 году. Эта лента принесла актёру первые престижные кинонаграды – "Золотой глобус" и премию BAFTA.

Однако в 1995 году его карьера сильно пострадала из-за секс-скандала (его застукали в машине с девушкой легкого поведения). После этого инцидента актер вплоть до 1999 года нигде не снимался.

Прежняя популярность к Хью Гранту вернулась в 1999 году, он снялся в фильмах "Англичанин, который поднялся на холм, а спустился с горы", "Голубоглазый Микки", "Ноттинг Хилл" и "Дневник Бриджит Джонс".

В "Ноттинг Хилл" зрители с упоением наблюдали за развитием романтических отношений между героями Хью Гранта и Джулии Робертс.

На протяжении последующих лет он снялся во многих кинолетнах. Но в 2012 году британец удивил и порадовал поклонников своей работой в историко-фантастическом фильме "Облачный атлас", где сыграл одновременно пятерых героев. В некоторых персонажах его почти нереально узнать из-за грима.

Весной 2016-го состоялась премьера биографической ленты режиссёра Стивена Фрирза "Флоренс Фостер Дженкинс". Коллегой Хью Гранта по съемочной площадке стала непревзойденная Мерил Стрип. После выхода картины актёр признался, что был напуган перспективой совместной игры со звездой, в копилке которой на тот момент было 19 номинаций на "Оскар".

Последней нашумевшей работой для артиста стали "Джентльмены" Гая Ричи. Пронырливый репортер Флетчер в его исполнении впечатлил публику, правда, многие поклонники сетовали, что кумир заметно постарел. Что ж, годы не щадят даже голливудских красавчиков.

Личная жизнь Хью Гранта

В жизни актер оказался таким же сердцеедом, как и на экране. Несмотря на многочисленные романы, актёр вплоть до 2018 года ни разу не был женат. Многие годы его гражданской женой была Элизабет Херли, они были вместе 13 лет. Даже после секс-скандала Херли простила Гранту измену. Однако через несколько лет пара распалась, так как Элизабет надоел статус гражданской жены. Актер оставил ей после расставания дом в лондонском районе Челси.

После у актера была череда недолгосрочных романов с Касей Коморович, Мартиной МакКатчеон и Аймир Монтгомери. Около 3 лет он встречался с наследницей магната Джеймса Голдсмита – Джемаймой Хан.

В 2011 году актер стал впервые отцом, что стало шоком даже для него. У него родилась дочь после мимолетной связи с китайской актрисой Тинглан Хонг. В конце 2012-го Тинглан Хонг родила 52-летнему Хью Гранту ещё и сына Феликса. В жены он её так и не взял, они расстались друзьями.

В начале 2014 года СМИ узнали о рождении еще одного сына, но уже от шведского телепродюсера Анны Элизабет Эберштайн. В декабре 2015-го стало известно, что у пары уже двое детей: кроме сына Джона Мунго, у Гранта подрастает дочка, а в 2018 году у них родился еще один ребенок. И главной новостью стало то, что Грант взял в жены Эберштайн.

Интересные факты о Хью Гранте

- Планировалось, что знаменитый британец появится в кинохите "Гарри Поттер и Тайная комната". Но он отказался, о чём позже сильно жалел.

- Летом 2008 года британец купил право на ужин с президентом СССР Михаилом Горбачевым, заплатив за трапезу $ 160 тыс. Вырученные средства были направлены в детский онкологический центр в Москве.

Фото: кадры из фильмов