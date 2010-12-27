Счетная палата хочет сообщать россиянам о работе чиновников

По мнению эксперта, дополнительным органом учета и мониторинга госуправления может стать Счетная палата

Счетная палата будет предоставлять гражданам РФ информацию о работе чиновников траны, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин. Он отмечает, что необходим дополнительный источник таких данных, кроме Федеральной службы государственной статистики. Кудрин высказал эти планы при обсуждении задач Счетной палаты с "Коммерсантом".

По мнению главы счетной палаты, в России по-прежнему отсутствует полноценная картина о выполнении указов президента и прежних достижений - это необходимо изменить. Учитывая наличие спроса на эту информацию, счетная плата хочет выпускать подробные аналитические доклады с результатами проверки отралей с привлечением аналитиков и ученых.

По мнению заведующего кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова,, деятельность Алексея Кудрина на посту главы Счетной палаты создает новации, связанные не только с проверкой исполнения бюджета, но также с решением социально-экономических вопросов.

"Альтернативные методы учета и мониторинга тех или иных аспектов системы госуправления должны выполняться какими-то другими структурами, не только органами государственной статистики. В этой связи, почему бы таким органом не стать Счетной палате, тем более в разных странах мира за функциями высших органов государственного аудита записываются иногда совершенно неожиданные задачи, например переаттестация госслужащих или достижение целей национального развития. Конечно, руководитель любой организации часто задает тон деятельности самой организации, и деятельность Алексея Кудрина на посту главы Счетной палаты не исключение. Его влияние сказывается в тексте новой стратегии Счетной палаты, где можно найти несколько новаций, связанных не только с проверкой исполнения бюджета, но и с решением социально-экономических вопросов. Ранее эта функция никогда не звучала в документах ведомства, то есть задачи Счетной палаты действительно меняются, что вполне естественно, так как мы вступили в новый политический цикл, определили новые приоритеты развития, и в целом сложилась иная конструкция органов исполнительной власти. В текущей ситуации очевидна корректировка задач Счетной палаты в сторону увеличения ее значимости при обсуждении вопросов социально-экономического развития" - Владимир Климанов

Фото: kremlin.ru