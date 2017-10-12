В октябре коммунальные платежи вырастут на 7% из-за отопления

Из-за начала отопительного сезона в Северной столице увеличилась плата за коммунальные услуги. В Жилкоме говорят, что плата выросла на 7%.

Петербуржцам в октябре придут платежки за коммунальные услуги с большей суммой. Размер платы вырос из-за наступления отопительного сезона. В Жилищном комитете рассказали, что в среднем итоговая сумма выросла на 7%.

Заместитель председатели Жилкома Василий Осипов заметил, что прирост стандартный. В прошлом году с началом отопительного сезона плата также выросла на 7%. Однако этот прирост касается только тех домов, где нет приборов учета. Таких домов в Петербурге около шести тысяч.

Владельцы однокомнатной квартиры (около 30 квадратных метров) заплатят на 1200 рублей больше, за двухкомнатную (50 квадратных метров) придется отдать больше на 1750 рублей, а за трешку (70 квадратных метров) – на 2450 рублей.