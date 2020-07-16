Продать хотят и желтый Cadillac DeVille 1966 года, который принадлежал герою Леонардо ДиКаприо в фильме Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что сценический костюм Дарта Вейдера уйдёт с молотка за 200 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Sun.

Также на аукцион выставлены шлем пилота истребителя Маверика из фильма "Top Gun". Торги лота начинаются с 50 тысяч стерлингов. Помимо этого, продают шляпу Индианы Джонса, Cadillac DeVille 1966 года из фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

Всего на аукционе представят порядка 850 редких лотов. Мероприятие Prop Store Entertainment Memorabilia Live пройдет в августе в Лос-Анджелесе.

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Видео: Youtube/Kenneth Garaza