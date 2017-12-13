Снова мимо: сборная России провалила эстафету в санном спорте

На Олимпийских играх российские саночники стали лишь седьмыми.

Сборная России заняла седьмое место по санному спорту в эстафете на Олимпийских играх. Участие принимали следующие спортсмены: Екатерина Батурина, Роман Репилов и Александр Денисьев/Владислав Антонов. Их команда стала седьмой с отставанием в 0,832 секунды. На этот раз самый лучший результат показали немцы - 2 минуты 24,517 секунды.

Ранее ведущие российские саночники Роман Репилов и Семен Павличенко показали не самый лучший результат в личном турнире Олимпиады. Однако главный тренер национальной команды Альберт Демченко заявил, что сегодняшний результат не является поводом для огульной критики тренеров, спортсменов и руководства Федерации санного спорта России.

Специалисты считают, что российские спортсмены были главными претендентами на победу в личном турнире саночников. Но по итогам, Репилов оказался на восьмом месте, а Павличенко на 14-м.

Павличенко пояснил, что выступил неудачно из-за недостаточной подготовки к главному старту четырехлетия.

Главный тренер национальной команды подчеркнул, что за 4 года у российской команды по санному спорту имеются победы на чемпионате мира, трех чемпионатах Европы, также золотой глобус Кубка мира и три бронзовых глобуса. В общей сложности на чемпионатах мира и Европы спортсменами завоевана 21 медаль.

Фото: winteruniversiade2019

