Сборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге ФИФА

В связи с эпидемией коронавируса и отменой матчей рейтинг остался прежним.

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА - прим.) появились новые данные по рейтингу национальных сборных.

В связи с эпидемией коронавируса и переносом большинства международных матчей в рейтинге не произошло никаких изменений. Сборная России осталась на 38-м месте с показателем 1470 очков. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии - 1765 очков.

Напомним, команда Станислава Черчесова должна была провести два товарищеских матча против Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта). Однако из-за угрозы распространения коронавируса игры отменили.

Фото: VK / @teamrussia