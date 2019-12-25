  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге ФИФА
Сегодня, 11:33
66
d_s_sarkisov

Сборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге ФИФА

0 0

В связи с эпидемией коронавируса и отменой матчей рейтинг остался прежним.

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА - прим.) появились новые данные по рейтингу национальных сборных.

В связи с эпидемией коронавируса и переносом большинства международных матчей в рейтинге не произошло никаких изменений. Сборная России осталась на 38-м месте с показателем 1470 очков. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии - 1765 очков.

Напомним, команда Станислава Черчесова должна была провести два товарищеских матча против Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта). Однако из-за угрозы распространения коронавируса игры отменили.

Фото: VK / @teamrussia

Теги: рейтинг сборных фифа, сборная россии по футболу
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии