Сборная России осталась на 38-м месте в мировом рейтинге ФИФА

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА - прим.) появились новые данные по рейтингу национальных сборных.
В связи с эпидемией коронавируса и переносом большинства международных матчей в рейтинге не произошло никаких изменений. Сборная России осталась на 38-м месте с показателем 1470 очков. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии - 1765 очков.
Напомним, команда Станислава Черчесова должна была провести два товарищеских матча против Швеции (28 марта) и Молдавии (31 марта). Однако из-за угрозы распространения коронавируса игры отменили.
Фото: VK / @teamrussia
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