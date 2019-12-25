Минстрой РФ запустил акцию "Сбор Умный город" для помощи военнослужащим и восстановления территорий

Акция включает сбор средств на закупку оборудования для бойцов.

Минстрой России совместно с Народным фронтом проводит акцию "Сбор Умный город" в рамках проекта "Все для Победы!". Цель акции – поддержка военнослужащих и восстановление объектов инфраструктуры на освобожденных территориях – рассказал портал "Строительный Петербург".

Акция включает сбор средств на закупку оборудования для бойцов, включая квадрокоптеры, бронежилеты, тепловизоры, а также передача новых программных решений для реализации проекта "Умный город" в новых регионах страны. Кроме того, гражданам предлагают написать письма со словами поддержки солдатам.

Акция продлится до 10 декабря 2024 года. Подробная информация о требуемых вещах и местах сбора доступна на портале.

Фото: официльный сайт проекта "Все для Победы!"