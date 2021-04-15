Сбившего пешеходов в Москве рэпера Гулиева приговорили к 4 годам колонии

Обвиняемый признал все гражданские иски потерпевшей стороны.

Сбившего пешеходов в Москве рэпера Эльмина Гулиева приговорили к четырем годам колонии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Хамовнического районного суда столицы. Музыканта признали виновным в аварии, совершенной в состоянии алкогольного опьянения. ДТП повлекло за собой по неосторожности тяжких вред здоровью. Кроме срока заключения фигурант расследования на три года лишился водительских прав.

Напомним, что заседание проводилось в особом порядке. Исполнитель полностью признал вину, что гарантировало ему более мягкое наказание. Прокуратура запрашивала для обвиняемого наказание в виде четырех лет и четырех месяцев лишения свободы. Гулиев также признал все гражданские иски со стороны потерпевших. Он выразил готовность выплатить полтора миллиона рублей, а также возместить расходы на лечение пострадавших и утраченный заработок.

Компенсацию от рэпера потребовала только одна из пострадавшая в аварии. Женщина стала инвалидом. Она получит 37,7 тысяч рублей за причиненный материальный ущерб, а также 600 тысяч рублей в качестве морального.

Эльмину Гулиеву продлили арест на полгода.

Видео: Telegram / РИА Новости