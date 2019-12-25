Сбитый велосипедистом в Невском районе четырехлетний мальчик попал в реанимацию

Сбитый велосипедистом в Невском районе четырехлетний малыш попал в реанимацию. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник.
Днем 26 мая в Петербурге велосипедист сбил ребенка, на следующий день в полицию пришла телефонограмма из Детской городской больницы, что к ним поступил мальчик четырех лет.
У ребёнка диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом и гематому. Мальчик находится в нейрохирургическом отделении.
Сегодня на Ушаковском мосту Nissan подмял под себя велосипедиста.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все