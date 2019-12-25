Сбитый велосипедистом в Невском районе четырехлетний мальчик попал в реанимацию

Инцидент произошел 26 мая.

Сбитый велосипедистом в Невском районе четырехлетний малыш попал в реанимацию. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник.

Днем 26 мая в Петербурге велосипедист сбил ребенка, на следующий день в полицию пришла телефонограмма из Детской городской больницы, что к ним поступил мальчик четырех лет.

У ребёнка диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом и гематому. Мальчик находится в нейрохирургическом отделении.

Сегодня на Ушаковском мосту Nissan подмял под себя велосипедиста.

Фото: Piter.TV