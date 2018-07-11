Сбежавшая из дома петербургская школьница была найдена пьяной в Москве

Информация, по какой причине она сбежала из дома, не разглашается.

В Москве на улице Подольских Курсантов нашли 14-летнюю девочку в состоянии сильного алкогольного опьянения. Несовершеннолетняя сбежала от родителей, которые живут в Петербурге. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Скорую девочке вызвали прохожие. После оказания первой медицинской помощи, ее доставили в отделение полиции. На допросе несовершеннолетняя рассказала, что сбежала от дома родителей, проживающих в Санкт-Петербурге. Информация, по какой причине она это сделала, пока что не разглашается. Проводятся дополнительные следственные мероприятия для установления всех обстоятельств семейного инцидента.

Фото: Piter.TV