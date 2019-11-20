Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с группой компаний «ЛенРусСтрой»

Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение предполагает интеграцию инновационных разработок и технологических решений экосистемы Сбера в работу компании-партнёра.

Результатом должна стать цифровая трансформация внутренних бизнес-процессов строительной корпорации. Настоящее соглашение продолжает долгосрочное сотрудничество компании "ЛенРусСтрой" и СберБанка. На сегодняшний день общий объём финансирования проектов девелопера банком превышает 10 млрд рублей.