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Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с группой компаний «ЛенРусСтрой»

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Документ подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. Соглашение предполагает интеграцию инновационных разработок и технологических решений экосистемы Сбера в работу компании-партнёра.

Результатом должна стать цифровая трансформация внутренних бизнес-процессов строительной корпорации. Настоящее соглашение продолжает долгосрочное сотрудничество компании "ЛенРусСтрой" и СберБанка. На сегодняшний день общий объём финансирования проектов девелопера банком превышает 10 млрд рублей.

Теги: ленрусстрой, сбербанк, соглашение о сотрудничестве
Категории: Репортажи, Лента новостей,

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