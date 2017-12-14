Сбербанк: спрос на ипотеку превысил докризисный уровень

Беспрецедентное снижение ставок, увеличение объемов жилищного кредитования и улучшение качества кредитного портфеля – об основных трендах финансового рынка в 2017 году рассказали представители Сбербанка на пресс-конференции.

Каждый час 20 клиентов Сбербанка в Петербурге и Ленобласти приобретают ипотечные кредиты. Спрос на ипотеку в 2017-м впервые превысил докризисный уровень. Соотношение ставок и цен на недвижимость стали максимально выгодными за всю историю жилищных кредитов. За 11 месяцев текущего года 33 тысячи петербуржцев купили новую квартиру с помощью Сбербанка. Общий объем выданных кредитов вырос на 57% и составил 75 млрд рублей.

Это связано с несколькими вещами: активизация строительного рынка и возможности населения иметь такие доходы, которые позволяют и кредитоваться, и покупать жилье. С другой стороны, это снижение ставок, которое банковская система в частности Сбербанк довольно существенно провела в этом году. У нас кредитные ставки по ипотеке в районе 9-10%. Есть даже ставки, которые меньше 8%, поэтому и население с большим удовольствием покупает жилье под такие ставки 00.58 Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка РФ

Треть всех ипотек регистрируется в электронном виде без бумажных носителей. Через онлайн сервис Дом.клик каждый может не только подать заявку на получение кредита, но и сразу выбрать дом, квартиру, агентство недвижимости и связаться с менеджером банка.

Жители Северо-Запада не только активно берут новые, но и делают уже имеющиеся займы более выгодными. Программа рефинансирования практически ничем не отличается от подачи заявки на обычный кредит. К декабрю Северо-Западный банк Сбербанка рефинансировал почти 2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 3 миллиардов рублей.

У нас есть программа, которая позволяет рефинансировать дорогие кредиты как внутренние, так и внешние. При нашей программе "Рефинансирование под залог недвижимости" клиентов из других банков мы способны рефинансировать по ставке, не превышающей 10.5 процентов.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка РФ

Что касается кредитов в целом, то по итогам 2017 Северо-Западный банк Сбербанка намерен увеличить кредитный портфель на 16% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Помимо заботы о физических лицах, без внимания Сбербанк не отставил и предпринимателей. Причем, всех уровней. В рамках петербургского экономического форума были подписаны десятки инвестиционных соглашений. При участии Сбербанка будут строить современные рыболовецкие траулеры и производить необходимые лекарства. Большое внимание в этом году финансисты уделили нуждам малого и микро-бизнеса. Предпринимателям представили новую систему Эвотор - кассовые аппараты, помогающие перевести учёт в онлайн-режим, чтобы каждая транзация сразу отображалась в налоговом органе. Специально для удаленных точек с перебоями электричества и связи сделали автономную версию онлайн касс. Кроме того, совместно с Google Сбербанк создал проект «Бизнес класс» - он помогает устранить пробелы в образовании предпринимателей. Все занятия транслируются в сети интернет.

Этот инструмент позволяет на практике применять навыки, и пользоваться инструментами в конкретной отрасли. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка РФ

Все больше операций и физические, и юридические лица производят в онлайн режиме. Однако, это не значит, что Сбербанк будет массово сокращать банкоматы. Наоборот, планируется заменить старые устройства на новые, которые уже в начале будущего года смогут выдавать и принимать купюры номиналов 200 и 2 000 рублей.

Помимо основной деятельности, в 2017 году Сбербанк вел активную социальную работу. В 50 школах и 10 крупнейших вузах Петербурга уже стартовали уроки по повышению финансовой грамотности. Об основных банковских услугах – от работы с банкоматом до открытия счета – рассказывали людям с инвалидностью. Сбербанк продолжил адаптировать свои офисы для особенных клиентов: в отделениях стоят терминалы со звуковым сопровождением и работают сотрудники, владеющие языком жестов.

При поддержке Сбербанка весь год проходили культурные мероприятия. Так, 31 мая в Петергофе запустили первый городской светомузыкальный фонтан. Еще одним значимым событием стала передача Царскому Селу архива Дома Романовых, выкупленного у частного лица. В общей сложности это более 200 документов и фотографий, связанных с царской династией.