Сбербанк списал заемщикам долги по льготным кредитам, выданным под 2% годовых

Полностью задолженность была списана у почти 140 тысяч компаний.

1 апреля Сбербанк списал долги у заемщиков, которые получили кредиты по льготной программе под 2% годовых. Полностью задолженность списали с почти 140 тысяч компаний, 3 тысячи организаций заплатили 50% от кредита и процентов по нему. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Программа льготных кредитов под 2% годовых была запущена в РФ 1 июня 2020 года. Деньги по особым условиям получили наиболее пострадавшие от коронавируса компании. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.

Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятию удалось сохранить занятость на уровне 90% от штата и выше, то по истечении срока сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% у предприятий списывается половина кредита и процентов по нему.

"Программа, запущенная в начале пандемии и локдауна, стала своевременной и очень важной мерой поддержки предпринимателей в нашей стране. Она помогла бизнесу продолжить свою деятельность и сохранить персонал в непростое время", - заявил Анатолий Попов, добавив, что благодаря льготной программе кредитования удалось сохранить около 3 млн рабочих мест. При этом условия программы не выполнили менее 3% заемщиков.

Фото: пресс-служба Сбербанка