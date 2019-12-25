С 25 мая она будет равняться 5,55% годовых.

С 25 мая Сбербанк снижает ставку по льготной ипотеке до 5,55%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заёмщика будет снижена на 0,2 процентного пункта - до 5,55% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сбербанке более 90% ипотек с господержкой оформляется с использованием электронной регистрации. При этом стандартная ставка по ипотеке составляет 6,05%.

"Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе "Господдержка 2020" банк выдал почти 255 тыс. кредитов на сумму 684 млрд рублей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что программа субсидирования процентной ставки по ипотеке продолжает оказывать положительный эффект на рынок и поддерживать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия", - отметил зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Стоит подчеркнуть, что Сбербанк 15 апреля уже снижал ставку по льготной ипотеке. Тогда она составила 5,75%.

Программа льготной ипотеки в России была запущена в апреле 2020 года. Она должна была завершиться 1 ноября прошлого года, но ее действие решили продлить до 1 июля 2021 года.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области кредитный портфель составляет 12 млн рублей, а в других регионах – 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять 15% от стоимости жилья.

Фото: Piter.TV