Сбербанк профинансирует строительство жилого комплекса "Стрижи в Невском – 2"

Сумма договора составляет 9,8 миллиарда рублей.

Холдинг Setl Group заключил с ПАО Сбербанк кредитный договор на проектное финансирование жилого комплекса "Стрижи в Невском – 2". Сумма договора сроком до августа 2025 года составляет 9,8 миллиарда рублей. Отмечается, что проект реализуют с использованием счетов эскроу.

Жилой комплекс высокого комфорт-класса "Стрижи в Невском – 2" – продолжение первых "Стрижей", поэтому будет выполнен в том же архитектурном стиле. Комплекс расположится недалеко от Невы и станции метро "Ломоносовская", в окружении четырех зеленых зон. Setl Group построит на участке пять жилых домов площадью 84 тысяч квадратных метров, подземные паркинги, рассчитанные на 851 автомобиль, и наземную автостоянку для 169 машин. Здесь же появится детский сад на 170 мест и большое общественное пространство в центре двора. На этой территории оборудуют спортивную площадку, зону для йоги, территории для отдыха. Сдать жилые корпуса планируется в третьем квартале 2023 года.

По словам Сергея Староверова, замгендиректора по экономике и финансам Setl Group, "Стрижи в Невском – 2" являются крупнейшим по продаваемой площади из всех возводимых объектов холдинга по схеме эскроу-счетов. Староверов отметил, что холдинг и банк сотрудничают более 20 лет, и в этот раз Сбербанк также вызвался участвовать в масштабном проекте в качестве финансового партнера.

Открытая кредитная линия позволяет холдингу следовать намеченной стратегии по реализации востребованных объектов высокого комфорт-класса в обжитых районах Санкт-Петербурга Сергей Староверов, заместитель генерального директора по экономике и финансам Setl Group

Как заявил глава Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, проектное финансирование с применением механизмов эскроу сейчас стремительно развивается и составляет почти половину всех сделок по кредитованию строительства жилой недвижимости в портфеле Сбербанка.

Развитию этого направления способствует в том числе готовность таких крупных застройщиков, как компани Setl Group, работать в новых условиях и тем самым демонстрировать прозрачность и удобство принятой схемы Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Проектное финансирование "Стрижей в Невском – 2" является четвёртым кредитным договором, заключённым Setl Group со Сбербанком: ранее в рамках генерального соглашения стороны подписали кредитные договоры на финансирование трёх очередей ЖК "Зелёный квартал" на общую сумму 8,4 миллиарда рублей.

На данный момент Setl Group строит 22 объекта в Петербурге, Калининграде и Калининградской области с использованием счетов эскроу.

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