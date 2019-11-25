Сбербанк продемонстрировал как работает экосистема

Отправка посылок, заказ такси, синтезированный обучаемый голос, облачные хранилища, платформы для покупки жилья и медицинские сервисы – это лишь часть продуктов экосистемы Сбербанка, которая уже сегодня доступна самой широкой аудитории. В чем преимущество экосистемы перед разрозненными сервисами других компаний – в материале PITER.TV

Не просто снять деньги, открыть счет или выпустить карту – в офисы Сбербанка сегодня приходят не только за финансовыми операциями. Отделения превращаются в многофункциональные центры, где благодаря экосистеме Сбербанка можно получить целый ряд услуг, в том числе нефинансовых.

Я решил в Москву сыну отправить маленького динозавра. Как это делается?

Отправить посылку в другой город теперь можно прямо в отделениях Сбербанка. В 19 городах-миллионниках заработали офисы Сберлогистики. Получатель забирает свою посылку в партнерских пунктах выдачи. Сервис доступен для всех игроков рынка – от крупнейших до индивидуальных предпринимателей, которые продают товары через социальные сети.

Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка:

Сберлогистика — это не только посылки, но и строительство собственной логистической инфраструктуры. И приятно анонсировать, что уже в конце этого года мы откроем первый логистический комплекс здесь в Петербурге, и уже есть один действующий логистический центр в Москве.

Получить симкарту, а с ней выгодные условия и безлимитный доступ к мессенджерам и соцсетям тоже можно в офисе Сбербанка. При этом система позволяет как оформить новый номер, так и перенести старый в течении 7 дней. От телефонии к телемедицине. Сервис дистанционной записи к врачу и онлайн-консультаций DocDoc доступен в каждом смартфоне или компьютере. Получить онлайн-консультацию или просто выслушать второе медицинское мнение можно круглосуточно и из любой точки земного шара. Каждый доктор имеет профайл с дипломами, отзывами и даже количеством пациентов.

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Сервис "ДомКлик" – целая экосистема в экосистеме. Выбрать квартиру из самых актуальных объявлений на рынке, провести правовую экспертизу, выбрать нотариуса, оценочную компанию и зарезервировать объект недвижимости – всё это не выходя из дома. В банк можно приехать лишь на сделку. ДомКлик экономит не только деньги клиентов - через сервис проходят самые выгодные предложения по кредитам - но и время всех участников сделки.

Одними из первых с экосистемой начали работать партнеры банка. Автоцентр петровский использует платформу Segmento, которая позволяет таргетировать рекламу и привлекать внимание реального и заинтересованного потребителя. А в строящемся региональном курорте GATCHINA GARDENS всем покупателям жилья предлагают доступ к продуктам Сбербанка. Сами застройщики тоже активно используют и B2B сервисы.

Арина Поздняк, руководитель направления маркетинга и аналитики GATCHINA GARDENS:

Рынок недвижимости необходимо оснащать чем-то новым, современным, тем, что захватывает клиента, дарит ему новую эмоцию. И когда мы говорим, что вы сможете у нас проконсультироваться не только с обычным терапевтом, но и с психологом - это помогает и нам продавать. Кто-то дарит из застройщиков бутылку шампанского, а мы дарим доступ к экосистеме Сбербанка.

На острие всех продуктов Сбербанка – самые актуальные технологии. Один из лидеров рынка IT - группа компаний ЦРТ - технологический эксперт в области искусственного интеллекта, входит в экосистему Сбербанка. Сегодня компания выводит на рынок третье поколение синтеза речи. Он обеспечивает не только плавность и выразительность прочтения текста, но и умеет придавать высказываниям эмоциональную окрашенность, играть с мелодикой и интонацией речи. Высококачественный аудиосигнал генерируют нейросети.

Не просто мониторы, на этих графиках вся страна, а вернее весь процесс обмена электронными сообщениями и документами между поставщиками и заказчиками продуктов по всей России. Еще одна компания из экосистемы Сбербанка - "КОРУС Консалтинг СНГ" — разрабатывает облачные сервисы для автоматизации B2B процессов управления цепочками поставок и взаиморасчетов.

Леонид Якубовский, советник директора "КОРУС Консалтинг СНГ":

Заходя в магазин любой, вы берете товар и обычно не задумываетесь как он попал на полку. Парадокс состоит в том, что сегодня все эти товары попадают благодаря EDI-операторам, таких как мы компаниям, их не очень много, буквально 5 активно работающим в России. Стоит этим 5 компаниям чего-то выключить у себя и ни одна машина с товаром никуда не двинется с места.

Электронный документооборот невозможен без электронной подписи. Получить её можно в удостоверяющем центре, который должен быть аккредитован Министерством связи и иметь лицензию ФСБ. Все эти условия соблюдены в удостоверяющем центре КОРУС Консалтинг СНГ. С 2019 года сертификат электронной подписи могут получить все обладатели Единой карты петербуржца.

Максим Букин, директор удостоверяющего центра "КОРУС Консалтинг СНГ":

Для физических лиц – это инструмент для работы с госуслугами минимум. На портале есть ряд функций, который уже цифровизован и дает возможность обращаться с помощью электронной подписи. Это обращения в суды, можно подать заявления, в том числе можно зарегистрировать ребенка в учебное заведение, ну и эти сервисы расширяются с каждым днем.

Также и экосистема Сбербанка увеличивается с каждым днем. К ней присоединяется все больше компаний, работающих как для бизнеса, так и для физических лиц. Главные критерии отбора — это передовые технологии, удобство использования, а также возможность интегрировать продукт с другими сервисам экосистемы. Ведь тот, кто сегодня отправлял из офиса Сбербанка посылку маме, уже завтра может открыть собственный бизнес.