Сбербанк подписал соглашения с застройщиками Петербурга

КВС, Setl Group, концерн ЮИТ – среди подписантов оказались самые значимые игроки петербургского рынка недвижимости. Вместе со Сбербанком девелоперы будут развивать инвестиционные проекты и внедрять современные технологии и сервисы для потребителей. Соглашения о сотрудничестве были подписаны в рамках петербургского международного экономического форума.

Укреплять технологическую базу и вместе работать над созданием новых цифровых решений, востребованных на рынке новостроек – целью соглашения о стратегическом сотрудничестве между строительной компании КВС и Сбербанком станут внедрения современных технологий и сервисов для потребителей. Кроме того, стороны планируют развивать партнерские программы в области розничного кредитования и инвестиционно-банковской деятельности.

Сергей Ярошенко, генеральный директор ООО "Управляющая компания "КВС":

Мы развиваем интернет-магазин, подписание данного соглашения даст нам новый виток в этом развитии.

Комплексное банковское обслуживание счетов, взаимодействие в рамках кредитования физических лиц и внедрение современных банковских технологий управления финансовыми ресурсами и продуктами – в этом направлении Сбербанк будет поддерживать крупнейшего финансово-промышленного объединения Северо-Западного региона России - Setl Group. Первоочередными проектами для кредитования в рамках данного соглашения станут "Зеленый квартал", "Чистое небо" и проект премиум-класса "The ONE" на Петровском острове.

Максим Шубарев, председатель Совета директоров Setl Group:

Правила игры на рынке строительства жилья меняются, сегодня девелоперы в гораздо большем объеме должен сотрудничать с банками. Поэтому для нас крупнейший партнер – Сбербанк России.

В эпоху системных изменений на рынке долевого строительства крупнейший девелопер — концерн ЮИТ выбрал Сбербанк в качестве долгосрочного партнера для финансирования девелоперских проектов. И это не случайно. Больше двух третей эскроу счетов застройщикам открыл именно Сбербанк.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

У нас даже есть счета эскроу, которые раскрылись, т.е. объект построился и счета эскроу раскрылись. Мы считаем, что это очень важная трансформация, недавно Минстрой утвердил критерий строительной готовности и теперь точно понятно какие объекты 1 июля попадут в старую схему финансирования им будет возможно привлечение дольщиков, какие объекты нужно будет финансировать с использованием механизма эскроу.

За небольшой период времени банк рассмотрел более 200 заявок о финансировании через эскроу счета. Причем еще на этапе подготовки, Сбербанк объяснял застройщикам вопросы подготовки документации и нюансы законодательства. А все отказы были связаны с наличием исков к предыдущим объектам компаний или слабой экономикой проектов.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

Важно, что банк полностью сократил сроки рассмотрения заявок по этому вопросу, заявки рассматриваются в течении 25 дней и если по заявке идет отказ по той или иной причине, то фактически об отказе мы должны сообщить в течении трех дней.

Сегодня в Сбербанке работают над тем, чтобы и дальше оптимизировать сроки рассмотрения заявок путем обеспечения параллельной работы всех служб банка.