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Сбербанк открыл доступ к онлайн-тесту на коронавирус
Сегодня, 10:58
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nastya960

Сбербанк открыл доступ к онлайн-тесту на коронавирус

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Тест не является средством постановки диагноза заболевания. Но с его помощью можно сделать вывод о необходимости обратиться к врачу. Также алгоритм напомнит о мерах профилактики и предположит, как будет протекать болезнь в случае заражения.

Сбербанк предложил всем желающим бесплатно пройти тест Sber Covid-19symptom checker, позволяющий количественно оценить вероятность заболевания коронавирусом, а также вероятность легкого течения болезни. Тест представлен на официальном сайте Сбербанка.

В основу алгоритма вложили статистику проявления симптомов из открытых данных ВОЗ, факторы риска, физиологические и социально-демографические параметры и многое другое.

Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, над тестом под 24 часа в сутки трудились лучшие специалисты Сбербанка по анализу больших данных и исследователи искусственного интеллекта.

Тест не является средством постановки диагноза заболевания. Но с его помощью можно сделать вывод о необходимости обратиться к врачу. Также алгоритм напомнит о мерах профилактики и предположит, как будет протекать болезнь в случае заражения.

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Фото: Piter.TV
Скриншоты: Сбербанк

Теги: коронавирус, сбербанк, тест
Категории: Лента новостей, Новости России,

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