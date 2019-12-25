Сбербанк на Северо-Западе выдал в августе 10 тысяч ипотечных кредитов

По итогам 8 месяцев 2020 года в СЗФО оформлено более 57 тысяч ипотечных кредитов объемом 137,3 млрд рублей.

В августе 2020 года Сбербанк в СЗФО выдал 10 100 ипотечных кредитов. Это рекордное количество жилищных займов в месяц за последние два года. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка. Пресс-релиз имеется в распоряжении Piter.TV.

Объем выданных кредитов в два раза превысил показатель аналогичного периода 2019 года и составил 26,2 млрд рублей по Северо-Западу и 16,2 млрд – по Петербургу.

По итогам 8 месяцев 2020 года в СЗФО оформлено более 57 тысяч ипотечных кредитов объемом 137,3 млрд рублей, в том числе в Петербурге – около 27 тысяч кредитов на сумму 82,2 млрд рублей.

По ипотечной программе с государственной поддержкой на Северо-Западе банк выдал 14 тысяч кредитов объемом 39,5 млрд рублей.

Заметно вырос интерес покупателей жилья к дистанционному оформлению ипотеки. Так, 56% заявок поступают через сервис "ДомКлик". Он позволяет онлайн получить одобрение ипотеки и объекта недвижимости и провести сделку купли-продажи за один визит в банк. Анатолий Локотков, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Сбербанк выделит средства на строительство мусороперерабатывающих заводов в Ленобласти.

Фото: Piter.TV