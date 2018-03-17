Петербургские школьники поступили в "Академию искусственного интеллекта"

Ученикам старших классов рассказали о принципах работы нейронных сетей и искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных - сегодня в этих вещах должны разбираться даже школьники. Так считают организаторы просветительского проекта "Академия искусственного интеллекта" от Сбербанка. 16 марта они собрали в университете ИТМО учеников старших классов на лекции о последних трендах мира IT.

Это совместный проект Сбербанка России и фонда "Вклад в будущее". Мы решили готовить специалистов в этой отрасли, начиная даже не со студентов, а со школьников. Это очень узкая тема, которая пока не преподается в школах, и наша цель - сделать более низким порог входа для ребят в сферу искусственного интеллекта. Чтобы в ближайшем будущем они могли участвовать в разработке интересных проектов. Это значит, что у России будут кадры для участия в гонке технологий на ближайшие десятилетия. Андрей Черток, руководитель Академии технологий и данных КУ Сбербанка России

Машинное обучение подарило миру беспилотные автомобили, электронный документооборот и популярные у тех же школьников программы для обработки фото. Искусственным интеллектом пользуются и разработчики приложений, и крупные банки.

История использования искусственного интеллекта в Сбербанке началась более 10 лет назад. Сейчас все решения о выдаче кредита у нас принимает искусственный интеллект. Хотя, казалось бы, это сложная процедура, предполагающее участие экономистов и юристов. Везде, где мы можем как-то оптимизировать рабочие процессы и доверить работу компьютеру, Сбербанк переходит на искусственный интеллект. Андрей Черток, руководитель Академии технологий и данных КУ Сбербанка России

Рассказ о вещах, которые поставят в тупик многих взрослых, получился нескучным. Все-таки многие подростки искренне интересуются современными технологиями. Для кого-то они связаны с миром интернета и развлечений, а для кого-то с выбором будущей профессии.

Для ребят это, конечно, галочка в резюме, которая пригодится при трудоустройстве. Многие работодатели оценят, что они знакомы с технологией искусственного интеллекта. Кроме того, с этими знаниями можно принять участие во внутренних программах и активностях ИТМО. Если в них школьник проявит себя, то может рассчитывать на легкое поступление в наш вуз Николай Пшеничный, начальник отдела профессинальной ориентации ИТМО

Лекцию разделили на два блока. Первую часть - введение в машинное обучение оценили даже семиклассники. А углубленный рассказ о нейронных сетях предназначался для продвинутых учеников старших классов. В этот же день похожие лекции прошли еще в 7 регионах России. В качестве спикеров на площадках выступали лучшие специалисты Сбербанка. Их занятия с подростками и студентами продолжатся в глобальной Сети. "Академия искусственного интеллекта" уже запустила познавательный сайт с видеолекциями и учебными задачами.

Мероприятия в рамках академии продлятся до середины апреля. В финале лучших участников ждет масштабный хакатон в Москве и возможность выиграть крутые призы от Сбербанка. Пока же у ребят есть время попробовать себя в сфере искусственного интеллекта и записаться на следующие лекции академии.

Видео: Piter.TV