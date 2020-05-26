Piter.tv и Сбербанк расскажут о малом бизнесе на самоизоляции

26 мая в День российского предпринимательства Северо-Западный банк Сбербанка и канал Piter.tv запускают совместный проект под названием «ЗаДело».

В каждом выпуске мы расскажем, как представители малого и микробизнеса, а также самозанятые перестраивают свою работу во время пандемии. Кто-то целиком ушел в онлайн, а кто-то кардинально сменил сферу деятельности.

Первый выпуск будет посвящен петербургской компании, которая выращивает микрозелень под брендом "Скажи вкусно!". Из небольшой теплицы в Выборгском районе Ленобласти каждый день в магазины по всему Петербургу развозят свежие и экологически чистые продукты. После начала режима самоизоляции команде "Скажи вкусно!" пришлось проделать огромную работу, чтобы, во-первых, остаться на прилавках магазинов, а во-вторых, отвоевать себе место в онлайн-точках продаж. При этом в компании не сократили ни одного сотрудника и все время выпускают на рынок новые продукты.

Если вы хотите рассказать, как ваша компания переживает непростые времена и сохраняет бизнес, пишите на адрес news@piter.tv и уже следующий выпуск "ЗаДело" будет посвящен вашей истории!