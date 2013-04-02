Сбер рассказал студентам как правильно инвестировать

Быть финансово защищенным, увеличить доход, накопить на обучение или открыть свой бизнес – все это помогают сделать успешные инвестиции. Как заставить деньги, пусть даже небольшие, правильно работать, и почему навыкам инвестирования стоит учиться уже с первых курсов института – об этом студентам ведущих вузов рассказали на серии встреч с руководителями региональных отделений Сбербанка в Северо-Западном Федеральном округе.

Одним из главных событий в рамках диалога "Основы инвестирования" стала встреча в петербургском Политехе с ректором вуза Андреем Рудским и председателем Северо-Западного банка Сбербанка Виктором Вентимилла Алонсо. Модератором выступила известная блогер и предприниматель Марина Литвинова.

Всем слушателям онлайн-диалога рассказали о том, как работает индивидуальный инвестиционный счет, на какие вычеты и доходы может рассчитывать начинающий инвестор, что такое "диверсификация инвестиций" и какие вложения принесут стабильную доходность и минимизируют потенциальные убытки. Но прежде всего, по словам экспертов, нужно поставить цель и понимать для чего вы хотите инвестировать.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Первоначально, это идея и горизонт её исполнения временной. А дальше уже идут механизмы: откуда взять деньги, сколько эти деньги стоят, как будет считаться возвратный капитал.

Как уверяют специалисты, начинать инвестировать все-таки лучше с простых и понятных механизмов. Помогут в этом аналитики Сбербанка, подскажут какие ценные бумаги представляют сегодня наибольший интерес. А инвесторы могут самостоятельно выбрать как одну ценную бумагу, так и составить инвестиционный портфель. Если у вас нет действующего брокерского счета достаточно зайти в СберБанк Онлайн и открыть его за считанные секунды. Готовые инвестиционные решения есть и в специальном приложении Сбербанк Инвестор.

Андрей Рудской в своем выступлении сделал акцент на инвестиции в науку. Сегодня в Политехническом университете есть целый ряд образовательных программ, посвященных капитализации и созданию бизнеса. Студентов учат управлять проектами, анализировать рынок и оценивать риски.

Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого:

Мы лидеры в области цифровых технологий, и у нас студент может составить цифровой двойник предприятия и проиграть разные ситуации.

Слушателями интервью стали студенты Политеха и других ведущих вузов региона – в общей сложности более 2700 человек. Серию онлайн-диалогов об основах инвестирования также провели в таких крупных городах Северо-Запада, как: Калининград, Вологда, Псков, Сыктывкар, Новгород и других. Топ-менеджеры Сбера рассказали о своем личном опыте инвестирования, и на простых примерах объяснили, как работают сложные финансовые инструменты.

Поучаствовать в интерактивном уроке, задать свои вопросы и даже вступить в дискуссию с финансовым экспертом смогли студенты петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Семинар по основам инвестирования провел заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка - директор головного отделения по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников.

Петр Андреев, студент 3 курса Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича:

Неожиданно было, что вуз предоставил такую возможность - задать вопросы и пообщаться в формате диалога с таким спикером, все-таки небезызвестная компания, я бы сказал, одна из самых успешных в России. Так что это было очень полезно.

Юлия Копылова, студентка 3 курса Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича:

Понравился открытый формат, что мы могли вести открытый диалог с таким высокопоставленным лицом.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк - директор головного отделения по Санкт-Петербургу:

Любая сумма требует ответственности, любая сумма требует знаний. Надо понимать, что делать, вне зависимости от суммы. Сначала надо понимать тот рынок, в акции которого ты хочешь вкладываться, ту отрасль, которую ты выбрал для инвестирования.

Серия образовательных онлайн и оффлайн встреч Сбера со студентами ведущих вузов началась в январе в Татьянин День. В мероприятиях уже приняли участие 9 вузов, это более 5500 слушателей. До конца февраля лекции со студентами проведут ещё в 7 учебных заведениях СЗФО.