Сбер обещает выплатить рекордные дивиденды второй год подряд

Акционеры получат выплаты в размере 422,5 млрд рублей – 18,7 рублей за акцию.

По итогам 2020 года акционеры Сбера получат те же дивиденды за одну акцию, что и в 2019 году – 18,7 рублей. Общая сумма выплат составит 422,5 млрд рублей, половина из них поступит в бюджет страны. Об этом сообщила пресс-служба банка, отметив, что это рекордный показатель не только для Сбера, но и для всей страны в целом.

Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли. Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка

По итогам 2019 года Сбер также выплатил беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды – 422,4 млрд рублей (18,7 рублей за акцию). Они составили 50% от чистой прибыли банка по МСФО. В бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд рублей.

Сбер и дальше планирует соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и развивать Стратегию 2023.

Фото: пресс-служба Сбера