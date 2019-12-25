СберБанк запускает новую бесплатную кредитную СберКарту с беспроцентным периодом до 120 дней

Целый месяц можно совершать покупки, а потом есть еще три месяца, чтобы вернуть деньги без процентов.

СберБанк запускает универсальную кредитную СберКарту, которая дает клиентам сразу четыре уникальных преимущества.

Беспроцентный период – 120 дней

На покупки по карточке действует максимальный беспроцентный период до 120 дней. Целый месяц можно совершать покупки, а потом есть еще три месяца, чтобы вернуть деньги без процентов.

Например, если оплатить картой товар или услугу в сентябре, то долг можно вернуть без переплаты до 31 декабря. Покупки ноября можно оплатить до конца января и т.д. К слову, по многим другим кредиткам беспроцентный период может составить всего один день вместо 100 или 120.

Гарантированная ставка

Если погасить долг в течение грейс-периода не получилось, то процентная ставка по кредиту составит 17,9% годовых. Она будет единой для покупок и снятия наличных и гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта. У большинства конкурентов Сбера клиент узнает свою ставку только после рассмотрения заявки.

Сниженная ставка 9,8% годовых в категории "Здоровье" и СберМегаМаркете

Уникальное предложение СберБанка – рекордно низкая ставка при покупках в аптеках и медицинских учреждениях. Такая же ставка будет действовать на все товары одного из крупнейших маркетплейсов – СберМегаМаркета. Для этого нужно лишь оплатить покупку онлайн новой СберКартой.

Бесплатное обслуживание и СМС-информирование об операциях

Независимо от объема покупок по карте и любых других условий, кредитная СберКарта всегда будет бесплатной. Никаких комиссий за оформление и обслуживание.

Мы проанализировали наиболее популярные категории трат россиян, в которых пользователи совершают покупки по кредитным картам. Выяснилось, что это продукты, одежда и товары для дома. Статистика говорит о том, что кредитные карты перестали быть продуктом только для крупных покупок: люди пользуются ими, потому что это удобно, а самое главное – выгодно. Выгодно пользоваться деньгами банка, получать бонусы за покупки и не платить проценты 120 дней, ведь в это время можно использовать свои деньги иначе – например, сделать вклад или положить на накопительный счет. Важно, что грейс-период по нашей карте работает очень просто: начинается каждый месяц и гарантирует клиентам минимум 3 месяца на возврат долга без процентов. Для нас было важно создать удобный кредитный продукт с прозрачными и предсказуемыми условиями. Мы уверены, что кредитная карта должна быть бесплатной. А ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории "Здоровье" позволяет совершать практически любые покупки максимально выгодно, даже если вы не пользуетесь беспроцентным периодом. Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления Сбербанка

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн и получить решение почти мгновенно. Подробнее о кредитной СберКарте – на сайте банка.

Фото: пресс-служба Сбера