Страна впервые в истории российского туризма вошла в топ-3 рынков.

Саудовская Аравия вошла в лидеры по числу туристов в России. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что Саудовская Аравия впервые в истории российского туризма вошла в топ-3 рынков. Страна заняла третье место после Китая и Турции. Также Саудовская Аравия стала абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в РФ. Отмечается, что в первом квартале текущего года турпоток составил до 9 900 человек.

Ранее мы сообщали, что КНДР приостановила зарубежный туризм из-за негативных публикаций в соцсетях.

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