Саратовский депутат Литневская прочитала коллегам на заседании стих об ищущей говно мухе

Литневскую возмутило поведение коллег, которые, по ее мнению, пиарятся на проблемных темах.

Депутат от партии "Единая Россия" Юлия Литневская сравнила коллег из фракции КПРФ с навозными мухами. На заседании 15 декабря она зачитала стих Валнтина Гафта "Муха Москвы".

Литневская призвала коллег "стать пчелами".

Муха - "лекарь", муха - "врач"!

Яд - любимое лекарство!

Этим ядом передач

Муха "лечит" государство. отрывок от стихотворения Валентина Гафта.

Депутат считает, что конструктиву на заседаниях мешает желание "левых блоггеров пиариться за счет проблемных тем". Причем они идут наперекор ими же утвержденной повестки.

Так как эти перформансы не трансформируются ни во что, кроме роликов, где суть рассматриваемых вопросов переворачивается с ног на голову, это бесплодное балабольство всё больше напоминает жужжание той самой оппозиционной мухи, которая описана блистательным Юлия Литневская.

Под своим постом в Instagram депутат собрала восторженные комментарии.

Ранее депутат Валерий Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность. Напомним, он обвиняется в незаконной охоте.

Видео: Telegram/Подъём