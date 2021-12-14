Рашкин планирует продолжить депутатскую деятельность

Депутат КПРФ оценил вердикт Басманного суда по мере ограничения.

Представитель коммунистической партии Валерий Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность. Такое заявление политик сделал после вынесения судом ограничительных мер в его отношении. Они связаны с уголовным расследованием. Спикер уточнил, что реализацию его работы в нижней палате парламента затруднит вынесенная инстанцией мера. Спикер напомнил прессе, что сейчас работает над более чем 400 письмами и несколькими законодательными проектами. В связи с этим фактором ему нужно сохранить переписку.

Решение мы будем обжаловать в части, мешающей исполнять свои обязанности депутата - использование телефона, интернета, телефонных звонков. Валерий Рашкин, депутат Госдумы РФ

Напомним, что Басманный суд Москвы избрал парламентарию меру пресечения. Рашкину запретили общаться со свидетелями,а также пользоваться средствами связи и посещать охотничьи угодья. Срок действия запрета установлен подозреваемому уголовного дела до 13 февраля.

Депутату КПРФ Валерию Рашкину предъявили обвинение в незаконной охоте.

Фото и видео: Telegram / Mash, РИА Новости

