Саперы проверяли станцию "Гостиный Двор" полчаса

В данный момент метро работает в штатном режиме.

Во вторник, 30 мая, станцию метро "Гостиный Двор" закрыли из-за бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метро.

Станцию закрыли в 14:02, пассажиры могли добираться только верхним транспортом. Бесхозный предмет осматривали до 14:31. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В данный момент метро работает в штатном режиме.

Отметим, что такие меры безопасности приняты после того, как в петербургском метро прогремел взрыв. Теракт произошел 3 апреля 2017 года между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". На станции "Площадь Восстания" взрыв удалось предотвратить. В тот день погибли 15 человек.

Фото: Piter.TV