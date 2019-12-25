В Петербурге санитарка "Ленэкспо", лишенная премии из-за отсутствия образования, получит доплаты

Ранее петербурженке вместо положенных 36 тысяч рублей начислил ей за май 11 995, как "прочему персоналу, обеспечивающему условия".

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что санитарка госпиталя в "Ленэкспо" в Петербурге, лишенная премии из-за отсутствия образования, получит доплаты. Об этом сообщает глава муниципального образования Гавань Нэлли Вавилина.

Напомним, что Александра Марченко пожаловалась на то, что вместо положенных 36 тысяч рублей начислил ей за май 11 995, как "прочему персоналу, обеспечивающему условия". При этом на работу она устраивалась в качестве санитарки. Марченко начала работать в "Ленэкспо" 19 мая, но свидетельство о профессии было выдано лишь 3 июня. Позже девушку уволили из-за "тенденции к нормализации эпидемиологической обстановки".

Пресс-секретарь губернатора Петербурга Инна Карпушина заверила, что Марченко выплатят все допвыплаты. Более того, санитарка получит за июнь средства в полном объеме.

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Фото:gov.spb.ru