В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что Сандберг выпустил режиссерскую версию финальной сцены "Шазама!". Он опубликовал ролик в своём Twitter-аккаунте.
Напоним, что в финальной сцене после титров показали Супермена, но его лицо так и не появилось в кадре. Многие решили, что это связано в отказом Генри Кавилла появится в "Шазаме!".
Я знаю, что многие из вас просили об этом, но я не уверен, что это улучшение. По крайней мере, вы перестанете писать мне об этом прямо сейчас
В итоге Сандберг обыграл ситуацию комично, он "приделал" голову Генри Кавилла к телу Сумермена.
Ранее мы сообщали о том, что кинокритики составили список лучших мультфильмов для детей.
Видео:David F. Sandberg/Twitter
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