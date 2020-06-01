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Сандберг выпустил режиссерскую версию финальной сцены "Шазама!"

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Сейчас Сандберг, как и многие другие, находится в изоляции из-за пандемии коронавируса.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что Сандберг выпустил режиссерскую версию финальной сцены "Шазама!". Он опубликовал ролик в своём Twitter-аккаунте.

Напоним, что в финальной сцене после титров показали Супермена, но его лицо так и не появилось в кадре. Многие решили, что это связано в отказом Генри Кавилла появится в "Шазаме!".

Я знаю, что многие из вас просили об этом, но я не уверен, что это улучшение. По крайней мере, вы перестанете писать мне об этом прямо сейчас

В итоге Сандберг обыграл ситуацию комично, он "приделал"  голову Генри Кавилла к телу Сумермена. 

Ранее мы сообщали о том, что кинокритики составили список лучших мультфильмов для детей.

Видео:David F. Sandberg/Twitter

Теги: кино, культура
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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