Сейчас Сандберг, как и многие другие, находится в изоляции из-за пандемии коронавируса.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что Сандберг выпустил режиссерскую версию финальной сцены "Шазама!". Он опубликовал ролик в своём Twitter-аккаунте.

Напоним, что в финальной сцене после титров показали Супермена, но его лицо так и не появилось в кадре. Многие решили, что это связано в отказом Генри Кавилла появится в "Шазаме!".

Я знаю, что многие из вас просили об этом, но я не уверен, что это улучшение. По крайней мере, вы перестанете писать мне об этом прямо сейчас

В итоге Сандберг обыграл ситуацию комично, он "приделал" голову Генри Кавилла к телу Сумермена.

Ранее мы сообщали о том, что кинокритики составили список лучших мультфильмов для детей.

Видео:David F. Sandberg/Twitter