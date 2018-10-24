Самолет Luftwaffe времен Второй мировой войны упал на шоссе в Калифорнии

В сети опубликовано видео с места происшествия, как спасатели тушат горящий самолет.

В минувший вторник в Калифорнии США произошла необычная авиакатстрофа - на трассу упал и разбился самолет Второй мировой войны.

Сообщается, что авиакатастрофа произошла недалеко от Лос-Анджелеса. Самолет с опознавательными знаками Luftwaffe упал на скоростное шоссе и загорелся. Приехавшие на место пожарные справились с огнем. На опубликованных кадрах видео видно, что самолет носовой частью уткнулся в шоссе, а возгорание началось с хвостовой части.

Что это за самолет и с какой целью и куда летел не сообщается. Известно, что на борту одномоторного самолета был один пилот, он чудом выжил.

Сегодня ранее Piter.TV опубликовал видео интервью болельщика ЦСКА, который был во время обрушения эскалатора на месте событий.

Видео: Virginia Community Watch TarantisT

Фото: Twitter/@KTLA