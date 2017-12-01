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Asyaromanenkova
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Белая медведица Снежинка прилетела в Петербург из Якутии

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Днем в пятницу, 1 декабря, в Северную столицу из Якутии прилетела белая медведица Хаарчаана (Снежинка). Самолет со зверем приземлился в “Пулково”.

Белая медведица Хаарчаана (Снежинка в переводе с якутского) прилетела в пятницу, 1 декабря, в аэропорт “Пулково”. Животное доставили в Петербург на самолете Boeing-737 авиакомпании “Якутия”. Самолет зашел на посадку в 15.45 по московскому времени.

Медведицу в дороге сопровождали два сотрудника якутского зоопарка, сообщили в НВК Саха. Первого рожденного в зверинце медвежонка передали ленинградскому зоопарку по договоренности. В Петербурге снежинка будет жить вместе с бабушкой Усладой.

Белая медведица Снежинка прилетела в Петербург из Якутии

Белая медведица Снежинка прилетела в Петербург из Якутии

Торжественная церемония передачи зверя зоопарку состоится 6 декабря. До 8 декабря Снежинку будут сопровождать сотрудники якутского зверинца.

Фото: зоопарк Орто-Дойду

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Теги: белая медведица снежинка , ленинградский зоопарк , медведица , новости спб , снежинка
Категории: Картина дня Новости СПб

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