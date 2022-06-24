Самолет при падении в Рязани оборвал ЛЭП

Местный дачник рассказал о крушении Ил-76.

Военно-транспортный самолет Ил-76 при падении в Рязанской области задел линию электропередачи. Об этом журналистам "РИА Новости" рассказал местный житель, который представился как Михаил. Дачник пояснил, что на территории поселка отключилось электричество, но при крушении борт не задел дома.

Оборвал линию передачи, у нас ни света нет, ничего нет. очевидец

Мужчина пояснил, что услышал непосредственно перед крушением самолета неестественный гул. Он заявил жене о том, что мог упасть самолет. Когда Михаил вышел на улицу, то увидел, что "все полыхает". По его данным, инцидент произошел около трех часов утра. Представитель городской больницы скорой помощи отметила, что пострадавший доставлен в больницу города, остальные пациенты направлены в областную клиническую больницу.

СМИ: число погибших в результате крушения военно-транспортного Ил-76 выросло до трех человек.

Фото: ТАСС

Видео: Telegram / РИА Новости