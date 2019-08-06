Самолет British Airways из-за задымления приземлился в Валенсии

Пассажир лайнера снял на видео, что происходило на борту самолета.

Накануне вечером, в Валенсии приземлился самолет авиакомпании British Airways , салон которого был наполнен дымом.

ЧП произошло на самолете British Airways , который летел из Лондона в Валенсию. Перед посадкой самолет наполнился густым едким дымом. Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным трапам. В соцсетях очевидцы пишут, что кислородные маски не сработали.

В результате ЧП пострадали 19 человек, троим потребовалась госпитализация из-за отравления дымом.

Сегодня ранее: В Ачинске от взрывов пострадали 12 человек.

Видео: Twitter/@gaylem1978