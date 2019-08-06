Самолет British Airways из-за задымления приземлился в Валенсии

Накануне вечером, в Валенсии приземлился самолет авиакомпании British Airways , салон которого был наполнен дымом.
ЧП произошло на самолете British Airways , который летел из Лондона в Валенсию. Перед посадкой самолет наполнился густым едким дымом. Пассажиров эвакуировали из самолета по надувным трапам. В соцсетях очевидцы пишут, что кислородные маски не сработали.
В результате ЧП пострадали 19 человек, троим потребовалась госпитализация из-за отравления дымом.
Сегодня ранее: В Ачинске от взрывов пострадали 12 человек.
Видео: Twitter/@gaylem1978
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