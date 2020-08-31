Самолет из Симферополя в Петербург задержали более чем на 8 часов

Пассажиров дважды сажали на борт самолета и дважды высаживали.

Вечером 30 сентября стало известно о серьезной задержке рейса авиакомпании "Россия". Вылет самолета из Симферополя в Петербург задержали более чем на 8 часов. Об этом сообщили возмущенные пассажиры в соцсети "ВКонтакте".

Самолет должен был вылететь в 16 часов. Пассажиров дважды сажали на борт и дважды высаживали.

"Багаж не выдают, в гостиницы не размещают, когда улетим, не говорят", - заявили пассажиры в 23 часа, добавив, что они находятся в аэропорту с 12-13 часов дня.

В самой авиакомпании порталу 78.ru сообщили, что рейс отменили из-за технических неполадок. Пассажирам предоставили питание и напитки согласно ФАПам. Впоследствии всех расселили в гостиницы. В Петербург люди улетят на других рейсах.

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Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Настя Настина