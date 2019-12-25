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Из Петербурга в США направился правительственный борт Ил-96, чтобы забрать российских дипломатов
Сегодня, 15:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из Петербурга в США направился правительственный борт Ил-96, чтобы забрать российских дипломатов

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Борт вылетел в Вашингтон в 9:41.

Правительственный борт России Ил-96-300  5 марта, направился в США из Петербурга, следует из информации сервиса Flightradar24, отслеживающего положения воздушных судов.

Борт вылетел в Вашингтон в 9:41. По данным портала, еще 4 марта борт находился в Москве, а затем прибыл в Северную столицу.

Данное воздушное судно используется высокопоставленными чиновниками, а также журналистами кремлевского пула.

Как позднее уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, спецборт направили в штаты для того, чтобы забрать российских дипломатов, которые были высланы из страны.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)

Теги: дипломаты, сша
Категории: Лента новостей,

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