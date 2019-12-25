Из Петербурга в США направился правительственный борт Ил-96, чтобы забрать российских дипломатов

Борт вылетел в Вашингтон в 9:41.

Правительственный борт России Ил-96-300 5 марта, направился в США из Петербурга, следует из информации сервиса Flightradar24, отслеживающего положения воздушных судов.

Борт вылетел в Вашингтон в 9:41. По данным портала, еще 4 марта борт находился в Москве, а затем прибыл в Северную столицу.

Данное воздушное судно используется высокопоставленными чиновниками, а также журналистами кремлевского пула.

Как позднее уточнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, спецборт направили в штаты для того, чтобы забрать российских дипломатов, которые были высланы из страны.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)