Туристы сами обратились за помощью к руководству российским контингентом миротворцев.

Самолет ВКС России доставил в Москву из Алма-Аты 25 российских туристов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские туристы прибыли на один из горнолыжных курортов, расположенных в Алма-Ате. Там они хотели провести новогодние праздники. Однако, в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты. Из-за обострения ситуации аэропорты закрылись. Российские туристы не смогли покинуть Казахстан. Им пришлось оставаться в гостинице. Затем туристы сами обратились за помощью к руководству российским контингентом миротворцев.

Напомним, что в состав миротворческой группы входят Россия, Киргизия, Армения, Белоруссия и Таджикистан. Бойцам дано указание охранять административные и дипломатические здания, а также помогать местным военным поддерживать правопорядок.

Ранее мы сообщили, что рядом с домами отдыха в Алма-Ате началась перестрелка.

Видео: Telegram/РИА Новости