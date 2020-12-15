  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:53
45
d_s_sarkisov
Код вставки плеера

Самолет МС-21 с российскими двигателями совершил первый полет

0 0

Он провел в воздухе 85 минут.

Пассажирский самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14 совершил первый полет. Видеозапись опубликовали на YouTube-канале "Ростеха".

В госкорпорации уточнили, что самолет в воздухе находился 85 минут. Вице-премьер РФ Юрий Борисов назвал МС-21 "знаковым проектом российского авиапрома". Он также заявил, что самолет получил преимущества на конкурентном рынке за счет систем последнего поколения и комфортабельного салона.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Якутия" запустит прямые рейсы из Махачкалы в Петербург.

Видео: YouTube / Ростех

Теги: мс-21-300, ростех, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии