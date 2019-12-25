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Самолет Челябинск – Москва экстренно вернулся в аэропорт
Сегодня, 9:31
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Самолет Челябинск – Москва экстренно вернулся в аэропорт

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Причиной возврата стали технические неполадки.

Самолет авиакомпании "Россия", который вылетел из Челябинска в Москву, вернулся в аэропорт отправления. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 5 августа. На борту воздушного судна находились 84 человека. Во время полета пилоты зафиксировали неполадки в системе самолета и приняли решение вернуться обратно в Челябинск. По данным ведомства, причиной изменения маршрута стало срабатывание датчика низкого давления в топливной системе.

Отмечается, что посадка произошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Для дальнейшего следования по маршруту принято решение заменить самолет.

Ранее в Самаре приземлился самолет с 10 пострадавшими в ДТП в Турции.

Фото: pixabay.com

Теги: самолет, срабатывание датчика, экстренная посадка
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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