В Петербурге бесконтрольное самолечение довело девочку-подростка до госпитализации

Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии.

Юная петербурженка попала в больницу с отравлением из-за нежелания прийти на осмотр к терапевту. Девочка решила лечиться самостоятельно, но не рассчитала дозировку препарата. В результате пострадавшую забрали из квартиры по улице Некрасова фельдшеры скорой помощи. Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, но она все еще остается под наблюдением врачей пятой детской городской больницы имени Филатова.

Инцидент произошел в половину третьего в ночь на 4 мая. На вызов в Центральный район прибыла медицинская бригада. Специалисты установили, что 16-летняя пациентка отравилась таблетками. В тяжелом состоянии ее госпитализировали.

Фото: Piter.tv

