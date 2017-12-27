Самое тяжёлое время: "Ночлежка" порадовала бездомных в масленицу

Бездомных всю неделю кормят блинами.

Сегодня, 16 февраля, организаторы проекта "Ночлежка" на стоянке "Ночного автобуса" угощали нуждающихся блинами.

На протяжении всей недели в "Ночлежку" масленичное угощение приносят жители города. За один выезд волонтёры "Ночного автобуса" кормят на четырёх стоянках до двухсот человек. Это бездомные люди и малоимущие пенсионеры, живущие в близлежащих домах.

Каждый день помощь благотворительной организации во всех проектах получают 450-500 человек.



До 18 февраля (включительно) можно принести блины для бездомных людей в любом количестве. Сделать это можно по адресу: ул. Боровая, 112Б, вход с Расстанной улицы, около дома 1. Оставлять дежурному со словами "Это блины для Масленицы". Сделать это можно в любой день с 9 до 22 часов.

Только в прошлом году горожане принесли для наших подопечных больше 200 кг блинов, которым люди были очень рады. Мы надеемся, что этот год не станет исключением. Масленица для голодных людей – это не только возможность разнообразить свой скромный рацион, но и прощание с зимой, самым тяжёлым временем для бездомных. Говорит Андрей Чапаев, координатор гуманитарных проектов благотворительной организации "Ночлежка"

Видео: Piter.TV