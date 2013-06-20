Госпитализированной с коронавирусом Ларисе Гузеевой стало хуже

У телеведущей поражено 60-65% легких.

Российской актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой, которую госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке, стало хуже. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По имеющимся данным, у Гузеевой поражено 60-65% легких. Ей рекомендовали заниматься дыхательной гимнастикой, ведется постоянное наблюдение за ее состоянием и лабораторными показателями. Если сатурация опустится ниже 95, то телеведущую начнут лечить кислородом.

В окружении телеведущей предположили, что она могла подорвать здоровье из-за диеты, на которой сидела в последнее время, чтобы похудеть для роли в грядущем фильме. Известный российский шоумен, выступая в эфире ТНТ, заявил, что телевизионная деятельность "буквально выжала из нее [Гузеевой] все соки".

Сама телеведущая в Instagram попросила не беспокоить ее и ее семью. Она заявила, что "здоровье – это очень интимно".

Заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание. Написала Лариса Гузеева

Ранее заболевшая ковидом Гузеева показала кадры из больницы в Коммунарке.

Фото: Instagram / _larisa_guzeeva_