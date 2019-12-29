Самый дорогой особняк в пределах Петербурга продают за 630 миллионов рублей

А самым дешевым в топ-10 особняков стал дом стоимостью 176 миллионов рублей.

Стало известно, сколько стоит самый дорогой особняк, расположенный в черте Петербурга. Подборку затратных жилых индивидуальных зданий составили эксперты ЦИАН.

Лидером списка стал коттедж в закрытом поселке на Каменном острове, его стоимость оценивается в 630 миллионов рублей. Его площадь – почти 1307 квадратных метров, в здании расположены стеклянные лифты, подземный паркинг, винный погреб, бассейн, СПА и кинотеатр.

Тройку самых дорогих жилых зданий замкнули крупный особняк с Большой аллеи стоимостью 599 млн рублей и дом на Санаторной аллее в классическом стиле и на 60 млн дешевле. Далее по списку эксперты выдвинули усадьбу на набережной Мартынова за 520 млн рублей, в котором спроектированы бассейн, сауна и лифт, и частную усадьбу на Каменном острове с ценником в 450 млн рублей. Зданию сопутствует огромная приусадебная территория.

Также среди самых дорогих домов оказались таунхаус с берега Малой Невки в современном стиле и ценой в четыре сотни миллионов рублей, Дом Адольфа Леммериха за 250 млн рублей с зимним садом и винным погребом, трехэтажная отреставрированная старинная усадьба на Крестовском проспекте за 205 миллионов рублей, таунхаус на 2-й Березовой аллее за 200 миллионов рублей со стеклянным лифтом в стиле космического корабля и участком в три сотки.

Самая скромная цена оказалась у 250-метрового таунхауса на Барочной улице с террасой и палисадником – особняк оценили в 176 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали, что старинный особняк у Исаакиевского собора выставили на торги.

Фото: citywalls.ru