Самбо в России 85 лет

Президент Международной федерации самбо – о развитии спорта в РФ.

В 1980-е годы были сняты все ограничения, и сейчас ФИАС проводит чемпионаты мира как по спортивному, так и по боевому и даже пляжному самбо, а наше единоборство является одним из самых зрелищных во всем мире. Об этом пишет "Петербургский дневник".

85-летняя история развития самбо является историей больших успехов, достижений и признания на мировой арене.

Главное, это только начало, ведь с каждым годом любовь к самбо только укрепляется, и этот великий вид спорта становится еще более популярным и уважаемым, не только в России, но и во всем мире.

Ранее сообщалось, что Всероссийский день самбо отметили в Гатчине.

Фото: администрация Петербурга